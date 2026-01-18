Okan Buruk: 'Torreira için bize gelen bir şey yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından basın toplantısında konuştu.
Sarı-kırmızılı teknik adam, hakkında transfer haberleri gündeme gelen Lucas Torreira için kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Okan Buruk, "Torreira ile ilgili birçok şey çıktı. Torreira'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Fethiye'deki maç gününde ayağında sakatlık vardı, maç günü geldi ve takımı destekledi." dedi.
MENAJERİNİN AÇIKLAMASI
Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz günlerde, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Torreira, 1 kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı teknik adam, hakkında transfer haberleri gündeme gelen Lucas Torreira için kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Okan Buruk, "Torreira ile ilgili birçok şey çıktı. Torreira'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Fethiye'deki maç gününde ayağında sakatlık vardı, maç günü geldi ve takımı destekledi." dedi.
MENAJERİNİN AÇIKLAMASI
Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz günlerde, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." demişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Torreira, 1 kez ağları havalandırdı.