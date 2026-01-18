18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Okan Buruk: "Torreira için bize gelen bir şey yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakkında transfer haberleri çıkan Lucas Torreira ile ilgili, "Bize gelen bir şey yok." dedi.

calendar 17 Ocak 2026 23:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 00:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Torreira için bize gelen bir şey yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, hakkında transfer haberleri gündeme gelen Lucas Torreira için kendilerine gelen bir şey olmadığını söyledi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ


Okan Buruk, "Torreira ile ilgili birçok şey çıktı. Torreira'dan bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Fethiye'deki maç gününde ayağında sakatlık vardı, maç günü geldi ve takımı destekledi." dedi.

MENAJERİNİN AÇIKLAMASI

Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, geçtiğimiz günlerde, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı." demişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Torreira, 1 kez ağları havalandırdı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.