18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-382'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-280'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-052'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Türk derbisinde Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız'ı üzdü

İtalya Serie A'da Cagliari, sahasında Juventus'u 1-0 mağlup etti. Cagliari'de Semih Kılıçsoy ve Juventus'ta Kenan Yıldız, bu mücadelede forma giydi.

Türk derbisinde Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız'ı üzdü
İtalya Serie A 21. hafta maçında Cagliari, sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Cagliari, Unipol Domus'ta oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Luca Mazzitelli attı.



Ev sahibi Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada oyundan çıktı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.


Bu sonucun ardından Cagliari, ligde 3 maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ligde 6 maç sonra mağlubiyet yaşayan Juventus, 39 puanda kaldı.

Cagliari, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Juventus, sahasında Napoli'yi konuk edecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
