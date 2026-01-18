İtalya Serie A 21. hafta maçında Cagliari, sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. Cagliari, Unipol Domus'ta oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada Luca Mazzitelli attı.
Ev sahibi Cagliari'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Semih Kılıçsoy, 54. dakikada oyundan çıktı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Cagliari, ligde 3 maç sonra kazandı ve 22 puana yükseldi. Ligde 6 maç sonra mağlubiyet yaşayan Juventus, 39 puanda kaldı.
Cagliari, ligin bir sonraki haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Juventus, sahasında Napoli'yi konuk edecek.
🔥Cagliari, Mazzitelli'nin golüyle 1-0 önde!
Kenan Yıldız direğe takıldı! pic.twitter.com/lTw45fzzoe
