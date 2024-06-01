BORUSSİA DORTMUND - REAL MADRİD CANLI İZLE

TV8 canlı izle ekranı başında yerler alındı. 1 Haziran günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Dortmund Real Madrid maçı canlı yayın izle pek çok ülkeden takip edilecek. Devler ligine odaklanan futbolseverler kupayı bekliyor. TV8 yayın akışı ve frekans bilgisi ile kontrol edilen final maçı Arda Güler'in kadroda olması nedeniyle Türkiye'den oldukça ilgiyle izlenecek. İşte, TV8 canlı izle HD ekranı..

Maç, Exxen ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede tüm futbolseverler, bu heyecan dolu maçı evlerinin konforunda ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.

Dortmund, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Bu sezon da yarı finalde Manchester City'yi yenerek finale yükselmeyi başaran Alman ekibi, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmek istiyor.

Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nin adeta kralı konumunda. 14 kez kupayı kazanan İspanyol devi, bu sene de finale çıkarak dominasyonunu sürdürmek istiyor.

Karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. İki dev ekibin de yıldızlarla dolu kadroları, futbolseverlere unutulmaz bir 90 dakika yaşatacak.

Exxen: https://www.exxen.com/tr/sign-in adresine giderek üye olabilir veya ücretsiz deneme sürümü başlatabilirsiniz.



TV8: Kablolu veya uydu üzerinden TV8 kanalını açabilirsiniz.



DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı geri sayım başladı. Alman ekibi Dortmund ve İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.Dortmund - Real Madrid mücadelesine İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finaline kadar namağlup gelen eflatun beyazlılar, sezonu üç kupayla kapatmayı hedefliyor. Dortmund ise tarihinde ikinci kez kupayı kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanına tanıklık etmek isteyen milyonlarca futbolsever karşılaşmanın hangi kanaldan ekranlara geleceğini merak ediyor.Dortmund - Real Madrid finali İngiltere, İspanya, Almanya, İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Hırvatistan, Kosova, Rusya, Bulgaristan, Slovenya, Azerbaycan, Sırbistan, Türkiye, Danimarka ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak.Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunurken mücadele aynı zaman TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.