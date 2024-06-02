Quique Sanchez Flores ile yollarını ayıran Sevilla, yeni teknik direktörünü açıkladı.



Sevilla, teknik direktörlük görevi için Francisco Javier Garcia Pimienta ile anlaşıldığını duyurdu



İspanyol devi, Pimienta ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



KARİYERİ



Son iki sezonunda Las Palmas'ı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, takımıyla 105 maça çıkarken 1.49 puan ortalaması yakaladı.



Pimienta, daha önce Barcelona altyapısında da uzun yıllar antrenör olarak çalışmıştı.





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