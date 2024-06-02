Beşiktaş'ın hedefi Memphis Depay

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına hız verdi.
İLK ADAY DEPAY
Yücel'in 1 numaralı adayının Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Memphis Depay olduğu öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek olan siyah-beyazlıların ikinci başkanı Depay ile yüz yüze görüşecek.
31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
İLK ADAY DEPAY
Yücel'in 1 numaralı adayının Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Memphis Depay olduğu öğrenildi.
Önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek olan siyah-beyazlıların ikinci başkanı Depay ile yüz yüze görüşecek.
31 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.