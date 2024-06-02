Beşiktaş'ın hedefi Memphis Depay

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş gözünü Memphis Depay'a çevirdi.

Haber; Posta, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın hedefi Memphis Depay
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02 Haziran 2024 10:58
Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına hız verdi.

İLK ADAY DEPAY

Yücel'in 1 numaralı adayının Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Memphis Depay olduğu öğrenildi.

Önümüzdeki günlerde İspanya'ya gidecek olan siyah-beyazlıların ikinci başkanı Depay ile yüz yüze görüşecek.

31 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 31 resmi maça çıkan Memphis Depay bu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

 
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