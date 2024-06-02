Galatasaray'da Erden Timur dönemi sona eriyor

Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur için yeni bir gelişme yaşandı.
Milliyet'in haberine göre; Timur, Dursun Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan tüm ikna çabalarına rağmen daha önce aldığı ayrılık kararından vazgeçmedi.
BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Haberde; Erden Timur'un önümüzdeki hafta için yapacağı bir basın toplantısı ile ayrılık kararını resmen açıklayacağı ve merak edilenleri yanıtlayacağı belirtildi.
Galatasaray, Erden Timur'un Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yaptığı son 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Milliyet'in haberine göre; Timur, Dursun Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan tüm ikna çabalarına rağmen daha önce aldığı ayrılık kararından vazgeçmedi.
BASIN TOPLANTISI YAPACAK
Haberde; Erden Timur'un önümüzdeki hafta için yapacağı bir basın toplantısı ile ayrılık kararını resmen açıklayacağı ve merak edilenleri yanıtlayacağı belirtildi.
Galatasaray, Erden Timur'un Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yaptığı son 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.