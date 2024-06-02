Galatasaray'da Erden Timur dönemi sona eriyor

Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur, görevinden ayrılma kararı aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Erden Timur dönemi sona eriyor
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02 Haziran 2024 13:54
Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yapan Erden Timur için yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Timur, Dursun Özbek'in yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan tüm ikna çabalarına rağmen daha önce aldığı ayrılık kararından vazgeçmedi.

BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Haberde; Erden Timur'un önümüzdeki hafta için yapacağı bir basın toplantısı ile ayrılık kararını resmen açıklayacağı ve merak edilenleri yanıtlayacağı belirtildi.

Galatasaray, Erden Timur'un Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak görev yaptığı son 2 sezonda da Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.



 
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