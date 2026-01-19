20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Bilal Bayazıt: "Sakatlığım var, hissiyatım iyi değil"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 90+5'te yenilen Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazıt, sakatlığına rağmen sahada olduğunu belirterek, takımının son haftalarda iyi bir grafik çizdiğini ve ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, konuk olduğu Beşiktaş'a El-Bilal Toure'nin 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup oldu.
 
Maçın ardından Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit açıklamalarda bulundu.
 
Sakatlığına rağmen oynadığını söyleyen Bayazıt "Çok güzel mücadele ettik, 90+5'e kadar... Bizim de çok şansımız oldu, bu kadar şans buluyorsak, gol atmamız lazım. Sağlık olsun, ne diyelim... Son 5 haftadır iyi bir grafik çiziyoruz. İnşallah haftaya Başakşehir'i yeneriz. Kayserispor inşallah ligde kalır. Sakatlığım var, sağlık ekibi bu maça yetiştirdi yine bir ağrım var. Kontrolden geçeceğim ama hissiyatım pek iyi değil." ifadelerini kullandı.
 
"GOLÜ YİYEN TARAF OLMAK ZOR"
 
Maç boyu etkili bir oyun sergileyen Miguel Cardoso ise "Son dakika golüyle bu maçı kaybettik. Böyle bir durumda golü yiyen tarafta olmak zor. Buraya geldiğimizde zor olduğunu biliyorduk. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi ama sahada gösterdiğimiz mücadeleden çok mutluyum. Bunu bir sonraki maçımızda da göstermemiz gerekiyor. Cumartesi Başakşehir maçı var. Bugün gösterdiğimiz mücadeleyi orada da göstermek istiyoruz." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
