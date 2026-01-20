20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Recep Uçar: "Göztepe tarafından ağır cezalandırıldık"

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, Göztepe'ye 3-1 kaybettikleri maç sonrası konuştu.

calendar 20 Ocak 2026 00:21
Recep Uçar: 'Göztepe tarafından ağır cezalandırıldık'
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, hata yaptığınızda size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi." dedi.

Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe deplasmanının ligin en sert ve zor deplasmanlarından birisi olduğunu söyledi.

Maçın, birçok parametresinde üstün geldiklerini belirten Uçar, "Göztepe takımının en baskın özelliklerinden birisi, siz hata yaptığınızda, size belki en ağır cezayı verebilen takımlardan birisi. Bugün de böyle bir oyun oldu. Oyunla ilgili kısa konuşursam, Göztepe'nin baskısına rağmen 38. dakikaya kadar oyunu kontrol eden, pozisyonlar bulan, organizasyonlar yapan takımın biz olduğumuzu düşünüyorum. En etkili oldukları konulardan birisi duran toplar. Duran topun ikincisinde maalesef basit hata yaptık, savunamadık. Ağır cezalandırıldık." diye konuştu.


Uçar, karşılaşmanın ikinci yarısındaki basit top kaybı sonrasında Arda Okan Kurtulan'ın golünü kalelerinde gördüklerini ifade ederek, "Tebrik etmek lazım. İnanılmaz güzel koşuda bizi ağır cezalandırıyor. 2-1'den sonra gerek Mihaila'nın direkten gelen topu gerek Olawoyin ile kaçırdığımız pozisyondan rakip kaleye gidebileceğimiz kadar gittiğimiz bir oyun. İyi oynadık mı? Bence iyi oynadık. Kazanmak için yetti mi? Yetmedi. Demek ki kazanmak için daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu zor deplasmanda daha az hata yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Recep Uçar, genel olarak oynadıkları oyunun umut verdiğini belirterek, "Oynadığımız oyun, pozitif futbol, ürettiğimiz pozisyonlar gelecek açısından ümit verdi ama baktığımda da bugün itibariyle buradan puan alamadan ayrılıyoruz. Kazanmak istiyorsak, dediğim gibi iyi oynamak da yetmiyor. Az hata yapmamız lazım." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
