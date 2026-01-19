Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.
Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.
İlk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 32 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada konumlandı. Kayserispor ise 15 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
İlk yarının son haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendikten sonra kupada Fenerbahçe ile Keçiörengücü ve hazırlık maçında FCSB'yi mağlup eden Siyah-Beyazlılar, üst üste 5. maçını kazandı.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise Başakşehir'i konuk edecek.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
Maçın 13. dakikasında Orkun Kökçü'nün verdiği pasta Milot Rashica'nın şutunda savunmadan seken topa gelişine vuran Abraham, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKELİ ATAK
Karşılaşmanın 16. dakikasında Miguel Cardoso kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Beşiktaş stoperi Felix Uduokhai son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Müsabakanın 21. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Tammy Abraham, bekletmeden şutunu çekti kaleci Bilal Bayazit topu kornere çeldi.
ORKUN'DAN SERT ŞUT
Karşılaşmanın 27. dakikasında Beşiktaş'ta serbest vuruşta topun başına geçen Orkun Kökçü
kaleyi cepheden gören noktadan yerden sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.
TAMMY ABRAHAM'DAN KAFA, TOP KALECİDE
Maçın 36. dakikasında Vaclav Cerny'nin sağ kanattan açtığı ortaya arka direkte Tammy Abraham kafa vuruşu yaptı. Top kaleci Bilal'in üzerine gitti.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
Müsabakanın 39. dakikasında Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin pasıyla yay üzerinde topla buluşan Vaclav Cerny, kaleye sert bir vuruş yaptı. Top savunmadan geri döndü.
NET POZİSYON KAÇTI
Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde sağ kanattan topla birlikte çizgiye inen Gökhan Sazdağı, penaltı noktasına ortaladı. Tammy Abraham'ın göğsüyle şık indirdiği topa El Bilal Toure müsait pozsiyonda sağ ayağının üstüyle sol köşeye sert vurdu. Top direğin yanından dışarı gitti.
Maçın 49. dakikasında Vaclav Cerny'nin pasında Tammy Abraham topu durdurdu, Orkun Kökçü koşarak topa vurdu. Meşin yuvarlak Bilal'in üzerinde kaldı.
KAYSERİSPOR KAÇIRDI
Mücadelenin 54. dakikasında Carlos Mane kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı. Ersin topu son anda kurtardı.
KAYSERİSPOR'DAN TEHLİKE
Maçın 57. dakikasında Kayserispor'da sol kanattan Cardoso ortasını açtı. Ön direkte Furkan müsait pozisyonda kafayı vurdu. Top Ersin'de kaldı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
Karşılaşmanın 63. dakikasında Emirhan'ın sol kanattan açtığı ortaya Orkun Kökçü kafa vuruşu yaptı. Top yandan auta gitti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde ceza sahası içerisine yapılan ortaya kaleci Bilal yumrukla uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içerisine düşen topa gelişine vuran Orkun, topu aşırtarak kaleye gönderdi. Kayserispor savunması son anda çizgide topu uzaklaştırmayı başararak gole izin vermiyor.
EL BİLAL TOURE, 90+5'TE GALİBİYETİ GETİRDİ
Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Orkun, sağ ayağının içiyle kale sahasına doğru ortaladı. Çok iyi yükselen El Bilal Toure kafayı vurdu, üst direğe çarpan top filelere gitti.
UDUOKHAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü. Uduokhai, karşılaşmanın 51. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, ligde gelecek hafta Eyüpspor ile karşılaşacak. Uduokhai, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA İSTİFA TEPKİSİ
Beşiktaş'ta yönetime tepki geldi. Siyah-beyazlı tribünler, 82. dakikada yönetim aleyhine tezahüratta bulundu. Beşiktaşlı tribünler, bu dakikalarda, "Yönetim istifa." tezahüratları yaptı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
TEPKİ DEVAM ETTİ
Beşiktaş, Kayserispor karşısında 90+5. dakikada El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti ve maçı 1-0 kazandı.
Beşiktaşlı tribünler, Toure'nin golünden sonra da istifa tezahüratları yaptı.
ABRAHAM İÇİN GELDİLER
Öte yandan Aston Villa yetkilileri, Beşiktaş - Kayserispor maçında, transfer gündemlerinde olan Tammy Abraham'ı tribünden takip etti.
TOP BEŞİKTAŞ'IN AYAĞINDAN ÇIKMADI
Maç boyunca topa sahip olma oranında %69'a %31 gibi ezici bir üstünlük kuran siyah-beyazlılar, rakibine neredeyse hiç nefes aldırmadı. Toplam 639 pasın 564'ünde isabet bulan Kartal, %88 pas başarısı ile oyunun kontrolünü 90 dakika boyunca elinde tuttu.
OFANSİF VERİMLİLİK DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş'ın hücum hattındaki hareketliliği rakip ceza sahası buluşmalarına da yansıdı. Siyah-beyazlılar rakip ceza sahasında (RCS) tam 44 kez topla buluşurken, Kayserispor bu alanda sadece 14'te kaldı. Beşiktaş, karşılaşma boyunca rakip kaleyi 9'u isabetli olmak üzere toplam 31 kez yokladı. 1.87 xG (Beklenen Gol) oranı yakalayan ev sahibi ekip, çok sayıda fırsattan yararlanamasa da tek golle sonuca gitmeyi bildi.
KAYSERİSPOR DİRENEMEDİ
Konuk ekip Z. Kayserispor ise savunma ağırlıklı bir oyun tercih etse de Beşiktaş'ın baskısını kırmakta zorlandı. Maç boyu sadece 3 isabetli şut çekebilen sarı-kırmızılılar, %69 pas isabet oranıyla organize olmakta güçlük çekti. Ayrıca Beşiktaş'ın kullandığı 9 korner ve yaptığı 39 orta, Kayserispor savunmasının maç boyunca büyük bir baskı altında kaldığını kanıtladı.
ÖNE ÇIKAN DİĞER NOTLAR
Ofsayt: Beşiktaş 1, Kayserispor 2.
Faul: Beşiktaş 12, Kayserispor 15.
Topun oyunda kaldığı süre: 56:20 dakika.
SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maça göre 3 değişikliğe gitti.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'i ile sahaya dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Dolmabahçe'de oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Sergen Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.
AHMET SAMİ BİRCAN VE ALİ PAĞDA İLK KEZ KADRODA
Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ahmet Sami Bircan (18) ve Ali Pağda (17), Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girdi.
Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen iki oyuncu da Kayserispor mücadelesine yedek başladı.
KADRODA ALTYAPIDAN 9 FUTBOLCU
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede altyapıdan yetişen 9 futbolcu maç kadrosunda yer aldı.
Siyah-beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz maça ilk 11'de başladı. Emre Bilgin, Emir Yaşar, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ise yedek kulübesinde teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekledi.
BAŞKAN ADALI, TAKDİR BELGESİ ALAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, eğitim öğretim yılının ilk döneminde takdir belgesi alan öğrencilerle bir araya geldi.
Adalı, Beşiktaş ilçesinde takdir belgesi alan öğrencilerle Tüpraş Stadı'ndaki Kayserispor maçından önce buluştu.
TARAFTARIN MAÇA İLGİSİ AZ OLDU
Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarların ilgisi beklenenin altında oldu.
Tüpraş Stadı'ndaki maçta tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.
21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.
42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.
43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.
45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.
54. dakikada Kayserispor net gol şansından yararlanamadı. Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin penaltı noktasının gerisinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.
58. dakikada hızlı gelişen atakta Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından yerden sert şutunda top, az farkla dışarı gitti.
68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.
70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Bilal Bayazıt, topu yumrukladı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Bilal'in çelmeye çalıştığı meşin yuvarlağı savunma, direk dibinden çizgi üzerinden kornere gönderdi.
90+5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ iç koridordan Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Toure'nin savunmaya rağmen kafa vuruşunda top, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 79 Salih Uçan), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 79 Jota Silva), Rashica (Dk. 71 Cengiz Ünder), Toure, Abraham (Dk. 90+9 Devrim Şahin)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Benasser, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Carole), Furkan Soyalp (Dk. 89 Semih Güler), Benes, Mane (Dk. 89 Burak Kapacak), Mendes (Dk. 73 Görkem Sağlam), Cardoso (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Onugkha
Gol: Dk. 90+5 Toure (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 27 Furkan Soyalp, Dk. 30 Benes, Dk. 35 Radomir Djalovic (Teknik direktör), Dk. 90+2 Bilal Bayazıt (Kayserispor), Dk. 51 Uduokhai, Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)
— Sporx (@sporx) January 19, 2026
