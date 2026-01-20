20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Trendyol Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe deplasman galibiyetiyle zirveyle arasındaki farkı 1 puana indirdi.

calendar 20 Ocak 2026 00:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 18. haftası oynanan 3 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe deplasman galibiyetiyle zirveyle arasındaki farkı 1 puana indirdi.
 
 
Trendyol Süper Lig'in 18. haftası 3 maçla sona erdi.
 
Haftanın kapanış gününde TÜMOSAN Konyaspor ile ikas Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.
 
Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1, Beşiktaş ise İstanbul'da Zecorner Kayserispor'u son dakikalarda kaydettiği golle 1-0 yendi.
 
Sezonun ikinci yarısına sahasında Gaziantep FK maçıyla başlayan lider Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
 
Zirvenin takipçisi namağlup Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
 
Ligde 18. haftanın sonuçları, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:
 
SONUÇLAR
 
Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1
 
Galatasaray-Gaziantep FK: 1-1
 
Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor: 0-0
 
Kocaelispor-Trabzonspor: 1-2
 
Gençlerbirliği-Samsunspor: 1-1
 
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-3
 
TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: 1-1
 
Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-1
 
Beşiktaş-Zecorner Kayserispor: 1-0
 
PUAN DURUMU
  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 18 13 4 1 40 13 27 43
2.FENERBAHÇE 18 12 6 0 42 16 26 42
3.TRABZONSPOR 18 11 5 2 35 21 14 38
4.GÖZTEPE 18 10 5 3 24 10 14 35
5.BEŞİKTAŞ 18 9 5 4 31 22 9 32
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 18 7 5 6 29 19 10 26
7.SAMSUNSPOR 18 6 8 4 23 21 2 26
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 18 6 6 6 25 31 -6 24
9.KOCAELİSPOR 18 6 5 7 16 19 -3 23
10.CORENDON ALANYASPOR 18 4 9 5 18 18 0 21
11.GENÇLERBİRLİĞİ 18 5 4 9 22 25 -3 19
12.ÇAYKUR RİZESPOR 18 4 6 8 21 27 -6 18
13.TÜMOSAN KONYASPOR 18 4 6 8 22 30 -8 18
14.KASIMPAŞA 18 3 7 8 14 24 -10 16
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 18 4 4 10 16 31 -15 16
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 18 2 9 7 16 34 -18 15
17.İKAS EYÜPSPOR 18 3 5 10 11 25 -14 14
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 18 2 3 13 15 34 -19 9
19. HAFTANIN PROGRAMI
 
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta programı şöyle:
 
23 Ocak Cuma:
 
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
 
24 Ocak Cumartesi:
 
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
 
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
 
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
 
25 Ocak Pazar:
 
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
 
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
 
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
 
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
 
26 Ocak 2026 Pazartesi:
 
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.