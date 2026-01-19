20 Ocak
Kartal Kayra: "Daha iyi olacağız"

Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu.

calendar 19 Ocak 2026 22:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Kartal Kayra: 'Daha iyi olacağız'
Beşiktaş forması giyen Kartal Kayra Yılmaz, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra Yılmaz, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada pozitif şeyler vardı ama golü bulmakta zorlandık. Tüm doğruları yapmaya çalıştık, yaptığımızı düşünüyorum. Bu tarz maçlar zor oluyor. Galip gelmek önemliydi bizim için. Bundan sonra seri yakalayıp devam etmek istiyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden siyah-beyazlı oyuncu, "Çok iyi bir oyuncu grubu var. Eksiklerimiz var. Bunlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Daha iyi olacağız." diye konuştu.


Kartal Kayra Yılmaz, son olarak "Sağlık ekibine de bir parantez açmak istiyorum. Bu maçtan önce biraz rahatsızlığım vardı. Yetiştirmek için çok uğraştılar. Onlar da teşekkür ederim." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
