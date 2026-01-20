Trendyol 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.
Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilmesine karşın liderliğini devam ettirdi.
Haftanın sonuçları, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Arca Çorum FK-Adana Demirspor: 4-1
Atakaş Hatayspor-Manisa FK: 2-2
Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: 4-1
Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0
Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Boluspor-SMS Grup Sarıyer: 1-2
Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: 5-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 1-0
İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-2
Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: 1-2
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|13
|3
|5
|43
|27
|16
|42
|2.ERZURUMSPOR FK
|21
|10
|9
|2
|37
|17
|20
|39
|3.ESENLER EROKSPOR
|21
|10
|8
|3
|46
|20
|26
|38
|4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL
|21
|10
|8
|3
|33
|17
|16
|38
|5.ARCA ÇORUM FK
|21
|10
|5
|6
|32
|22
|10
|35
|6.SİPAY BODRUM FK
|21
|9
|6
|6
|39
|20
|19
|33
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|21
|9
|6
|6
|30
|28
|2
|33
|8.BOLUSPOR
|21
|9
|5
|7
|38
|23
|15
|32
|9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|21
|7
|9
|5
|38
|25
|13
|30
|10.BANDIRMA SPOR
|21
|8
|6
|7
|26
|22
|4
|30
|11.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|21
|7
|7
|7
|27
|21
|6
|28
|12.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|21
|7
|7
|7
|26
|22
|4
|28
|13.İSTANBULSPOR
|21
|6
|10
|5
|30
|32
|-2
|28
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|21
|7
|6
|8
|31
|33
|-2
|27
|15.SMS GRUP SARIYERSPOR
|21
|8
|3
|10
|22
|26
|-4
|27
|16.SERİK SPOR FUTBOL
|21
|7
|5
|9
|23
|37
|-14
|26
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|21
|7
|3
|11
|25
|30
|-5
|24
|18.SAKARYASPOR
|21
|6
|5
|10
|32
|40
|-8
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|21
|0
|7
|14
|18
|57
|-39
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|21
|0
|2
|19
|15
|92
|-77
|-2
Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
23 Ocak Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)
24 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
25 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)