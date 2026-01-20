20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Trendyol 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Özbelsan Sivasspor'un deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayla sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürdü.

calendar 20 Ocak 2026 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 21. haftası tek maçla tamamlandı.
 
Ligde haftanın kapanış maçında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi.
 
Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Erzurumspor FK'ye 2-0 yenilmesine karşın liderliğini devam ettirdi.
 
Haftanın sonuçları, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle:
 
SONUÇLAR
 
Arca Çorum FK-Adana Demirspor: 4-1
 
Atakaş Hatayspor-Manisa FK: 2-2
 
Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor: 4-1
 
Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0
 
Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
 
Boluspor-SMS Grup Sarıyer: 1-2
 
Eminevim Ümraniyespor-Serikspor: 5-0
 
Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 1-0
 
İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-2
 
Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor: 1-2
 
PUAN DURUMU
  O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 13 3 5 43 27 16 42
2.ERZURUMSPOR FK 21 10 9 2 37 17 20 39
3.ESENLER EROKSPOR 21 10 8 3 46 20 26 38
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL 21 10 8 3 33 17 16 38
5.ARCA ÇORUM FK 21 10 5 6 32 22 10 35
6.SİPAY BODRUM FK 21 9 6 6 39 20 19 33
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 21 9 6 6 30 28 2 33
8.BOLUSPOR 21 9 5 7 38 23 15 32
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 21 7 9 5 38 25 13 30
10.BANDIRMA SPOR 21 8 6 7 26 22 4 30
11.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 21 7 7 7 27 21 6 28
12.ÖZBELSAN SİVASSPOR 21 7 7 7 26 22 4 28
13.İSTANBULSPOR 21 6 10 5 30 32 -2 28
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 21 7 6 8 31 33 -2 27
15.SMS GRUP SARIYERSPOR 21 8 3 10 22 26 -4 27
16.SERİK SPOR FUTBOL 21 7 5 9 23 37 -14 26
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 21 7 3 11 25 30 -5 24
18.SAKARYASPOR 21 6 5 10 32 40 -8 23
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 21 0 7 14 18 57 -39 7
20.ADANA DEMİRSPOR 21 0 2 19 15 92 -77 -2
Not: Adana Demirspor'un 30 puanı silindi.
 
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
 
23 Ocak Cuma:
 
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)
 
24 Ocak Cumartesi:
 
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)
 
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
 
25 Ocak Pazar:
 
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
 
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
 
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)
 
19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
 
26 Ocak Pazartesi:
 
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.