Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Rizespor'u ağırladı. Göztepe, Isonem Park'taki mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.
Göztepe, Novatus Miroshi'nin 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Rizespor, Qazim Laçi'nin 60. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın 63. dakikada attığı golle maçı 2-1'e getirdi. İzmir temsilcisi, 82. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği golle maçı 3-1 kazandı.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR!
Ev sahibi Göztepe'de Malcom Bokele ve Heliton, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Bu sonucun ardından Göztepe, ikinci yarıya galibiyetle başladı ve 35 puana yükseldi. Rizespor, 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci'nin şutu üstten auta çıktı.
34. dakikada Çaykur Rizespor'da köşe vuruşu kullanan Laci'nin penaltı noktası üzerine gelen vuruşunu, Heliton kafayla uzaklaştırdı.
39. dakikada sağ kanatta Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına gelen topa, savunmada konuk ekipten Papanikolaou dokundu. Ceza sahasında Juan'ın gelişine vuruşunda seken top, sağ tarafta Miroshi'ye geldi. Miroshi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'ın pasını karşılayan Augusto'nun şutunda top, az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da Laci, skoru dengeledi: 1-1
63. dakikada sol kanatta Juan ile Olaitan'ın verkaçında topla buluşan Arda Okan Kurtulan, gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
76. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Topla buluşan Olawoyin'in ceza sahasının soluna gönderdiği topu karşılayan Mihaila, Göztepe kalecisi Lis'i çalımladı. Ancak Göztepe savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
78. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kontrol ettiği topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
82. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın ceza sahasına gönderdiği top, Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'ın dokunuşuyla penaltı noktasına geldi. Jeferson'un şutunda top kaleciden döndü, topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Ceyhun Sesigüzel
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni (Dk.89 Allan), Miroshi (Dk. 69 Rhaldney) (Dk.90+7 Uğur Kaan Yıldız), Dennis, Olaitan (Dk.69 Efkan Beikiroğlu), Janderson (Dk.69 Jeferson), Juan (Dk.85 Guilherme)
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Dk.84 Halil Dervişoğlu), Alikulov (Dk.75 Mihaila), Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk.69 Mithat Pala), Olawoyin (Dk.84 Zeqiri), Papanikolaou (Dk.71 Taylan Antalyalı), Laci, Augusto, Sowe
Goller: Dk. 39 Miroshi, Dk. 63 Arda Okan Kurtulan, Dk. 82 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 60 Laci (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Bokele, Dk. 62 Janderson, Dk. 67 Heliton (Göztepe), Dk. 43 Augusto (Çaykur Rizespor)
