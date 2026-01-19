Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Rizespor'u ağırladı. Göztepe, Isonem Park'taki mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.Göztepe, Novatus Miroshi'nin 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Rizespor, Qazim Laçi'nin 60. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın 63. dakikada attığı golle maçı 2-1'e getirdi. İzmir temsilcisi, 82. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kaydettiği golle maçı 3-1 kazandı.Ev sahibi Göztepe'de Malcom Bokele ve Heliton, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.Bu sonucun ardından Göztepe, ikinci yarıya galibiyetle başladı ve 35 puana yükseldi. Rizespor, 18 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.20. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in kullandığı köşe vuruşunda Laci'nin şutu üstten auta çıktı.34. dakikada Çaykur Rizespor'da köşe vuruşu kullanan Laci'nin penaltı noktası üzerine gelen vuruşunu, Heliton kafayla uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.50. dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'ın pasını karşılayan Augusto'nun şutunda top, az farkla dışarı çıktı.76. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Topla buluşan Olawoyin'in ceza sahasının soluna gönderdiği topu karşılayan Mihaila, Göztepe kalecisi Lis'i çalımladı. Ancak Göztepe savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.78. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kontrol ettiği topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.Karşılaşma, ev sahibi Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.ISONEM Park Gürsel AkselAli Şansalan, Suat Güz, Ceyhun SesigüzelLis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni (Dk.89 Allan), Miroshi (Dk. 69 Rhaldney) (Dk.90+7 Uğur Kaan Yıldız), Dennis, Olaitan (Dk.69 Efkan Beikiroğlu), Janderson (Dk.69 Jeferson), Juan (Dk.85 Guilherme)Fofana, Taha Şahin (Dk.84 Halil Dervişoğlu), Alikulov (Dk.75 Mihaila), Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk.69 Mithat Pala), Olawoyin (Dk.84 Zeqiri), Papanikolaou (Dk.71 Taylan Antalyalı), Laci, Augusto, SoweDk. 39 Miroshi, Dk. 63 Arda Okan Kurtulan, Dk. 82 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 60 Laci (Çaykur Rizespor)Dk. 45 Bokele, Dk. 62 Janderson, Dk. 67 Heliton (Göztepe), Dk. 43 Augusto (Çaykur Rizespor)