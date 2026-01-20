20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Galatasaray'dan orta sahaya Magassa hamlesi

Galatasaray, orta saha transferi için West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu Soungoutou Magassa'yı gündemine aldı.

19 Ocak 2026 23:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray orta saha transfer için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Fransız Soungoutou Magassa ile son dönemde somut şekilde ilgilenmeye başladı.
 
Galatasaray kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü tercih ediyor.
 
Öte yandan oyuncunun durumu hakkında Milan ve Juventus'un da bilgi aldığı belirtiliyor.
 
BU SEZON PERFORMANSI 
 
Bu sezon Londra ekibiyle 15 resmi maça çıkan Magassa 1 gol ve 1 asist ile oynadı.
 
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
 
Fransa U21'de de forma giyen Magassa'nın güncel market değeri 17 milyon Euro. Mevcut takımı ile sözleşmesi ise 2031 yılına kadar sürüyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
