Galatasaray'dan orta sahaya Magassa hamlesi

Galatasaray orta saha transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Foot Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, West Ham United forması giyen 22 yaşındaki Fransız Soungoutou Magassa ile son dönemde somut şekilde ilgilenmeye başladı.

Galatasaray kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü tercih ediyor.

Öte yandan oyuncunun durumu hakkında Milan ve Juventus'un da bilgi aldığı belirtiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Londra ekibiyle 15 resmi maça çıkan Magassa 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Fransa U21'de de forma giyen Magassa'nın güncel market değeri 17 milyon Euro. Mevcut takımı ile sözleşmesi ise 2031 yılına kadar sürüyor.