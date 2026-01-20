20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Stoilov'dan Fenerbahçe maçı için açıklama

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Ocak 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 00:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stoilov, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun, gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini dile getirdi.

Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyetti. Çok önemli bir 3 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir takıma karşı alınmış bir 3 puan. Birçok oyuncumuz o gerçekte sahip olduğu yüksek seviyelerinde oynayamadılar. Buradan uzak bir performans sergilediler ve bunu bizim çok hızlı bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim adımıza, bizim oyun tarzımızda sıkıntı yaratan bir durum. Bizim oyun tarzımızda tüm oyuncularımızın her maç en yüksek seviyelerinde oynamaları gerekiyor." dedi.


Maçtaki pozisyonlara değinen Stoilov, "Maça bakıldığında 1-0'dan sonra 2'yi bulabilirdik. Çaykur Rizespor'un da yakaladığı fırsatlar oldu ki bu bizim için normal bir durum değil. Çünkü biz defansif anlamda bundan önce çok daha iyiydik. Oyuncularımız ve bizler sahada yüzde 80 gibi bir performans sergiledik diyebiliriz. Aynı zamanda tribünlerde taraftarlarımız da yüzde 80 gibi bir doluluk oranıyla bugün maçtaydı." ifadelerini kullandı.

Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:

"Her zaman bu cezaların bizim için çok olumsuz olduğunu belirtiyorum. Bugün neredeyse 5 bin taraftarımız cezalıydı. 1-2 maç önce ise 18 bin taraftarımız cezalıydı ve bu bizim adımıza gerçekten sıkıntı yaratıyor. Umarım bir daha bunu yaşamayız. Hem sahada hem de tribünde dediğim gibi yüzde 80 gibi bir oranla oynamış olduk. Galibiyet bizim açımızdan bugün gerçekten değerliydi. Ama oyuncularımız o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeliler ve bunu da çok hızlı sağlayacağız."

Hakem kararlarıyla ilgili konuşmadığını yineleyen Stoilov, sarı kart gören stoperler Bokele ile Heliton'un Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesine ilişkin, "Üzücü bir durum oldu çünkü sürekli oynayan 2 oyuncumuz. Başka stoperlerimiz var ve bu onlar için fırsat olacak. Değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Zor bir durumla karşı karşıyayız önemli maç öncesi ama çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yerine oynayacak oyuncularımız da en iyi şekilde oynayacaktır. Aşabileceğimiz bir durum." diye konuştu. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
