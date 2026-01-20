Stoilov'dan Fenerbahçe maçı için açıklama

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stoilov, kazanmalarına rağmen birçok oyuncusunun, gerçekte sahip olduğu yüksek seviyede performans gösteremediğini dile getirdi.Stoilov,dedi.Maçtaki pozisyonlara değinen Stoilov,ifadelerini kullandı.Taraftar cezalarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Stoilov, şöyle devam etti:Hakem kararlarıyla ilgili konuşmadığını yineleyen Stoilov, sarı kart gören stoperler Bokele ile Heliton'un Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşmesine ilişkin,diye konuştu.