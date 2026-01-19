20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Orkun Kökçü: "Artık o gol gelsin!"

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Ocak 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü: 'Artık o gol gelsin!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş'a 90+5'te galibiyeti getiren golde El Bilal Toure'ye asist yapan Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Mücadeleyi değerlendiren Orkun, "Topla iyi oyun kurduğumuzu düşünüyorum. Çok şans ürettik ama gol bulmakta zorlandık. Ben de 8-9 kere kaleyi denedim. Son vuruşta zorlandık ama oyun genelinde iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çalıştıklarımız sahaya yansımaya başladı. O bizim için güzel bir şey. Zorlandık ama 90+5'te kazandık. En önemlisi 3 puan oluyor tabii ki." dedi. 

"ARTIK O GOL GELSİN"
 "Gol gelmedi ama asist geldi. Neler söylersin?" sorusuna cevap veren milli futbolcu gülerek, "Artık o gol gelsin. Kafamda o gol" dedi ve "Denedim. Bu artık girsin diye düşündüm ama aslında o da olmamalı. Geçmişe baktığımda, o pozisyonlarda daha kolay gol buluyordum. O kafamda, yavaş yavaş geliyoruz. İnşallah en çabuk şekilde ilk golü bulurum. İlk golü attığımda devamının geleceğini biliyorum. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.