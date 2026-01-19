Galatasaray'dan KAP: 1.4 milyar TL kar

Galatasaray Kulübü'nden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde 1.4 Milyar TL kar edildiği belirtildi.
Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.
Brüt karın 1.6 Milyar TL, net karın ise 1.4 Milyar TL olduğu aktarıldı.
