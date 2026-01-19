20 Ocak
Galatasaray'dan KAP: 1.4 milyar TL kar

Galatasaray, 30 Kasım 2025 itibarıyla 1.4 milyar TL kâr edildiğini KAP'a bildirdi.

calendar 19 Ocak 2026 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 23:32
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Kulübü'nden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde 1.4 Milyar TL kar edildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 Milyar TL'ye ulaştığı bildirildi.

Brüt karın 1.6 Milyar TL, net karın ise 1.4 Milyar TL olduğu aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
