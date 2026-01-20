Beşiktaş'tan sosyal medya üzerinden penaltı tepkisi

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de Kayserispor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Maç sırasında ikinci yarıda yaşanan pozisyonda penaltı bekleyen Beşiktaş, karşılaşma sonrası hakem Ozan Ergün'ün oyunun devam ettirmesine tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların paylaşımında "Geceyi, şaşırmadığımız malum görüntülerle kapatıyoruz!" denildi.
Maç sırasında ikinci yarıda yaşanan pozisyonda penaltı bekleyen Beşiktaş, karşılaşma sonrası hakem Ozan Ergün'ün oyunun devam ettirmesine tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların paylaşımında "Geceyi, şaşırmadığımız malum görüntülerle kapatıyoruz!" denildi.
Geceyi, şaşırmadığımız malum görüntülerle kapatıyoruz! pic.twitter.com/KgkUScrmC1
— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 19, 2026