20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Beşiktaş'a Almanya'dan orta saha: Oscar Hojlund

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oscar Hojlund ile ilgileniyor.

calendar 19 Ocak 2026 23:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, orta saha transferinde yeni bir ismi radarına aldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oscar Hojlund'u gündemine aldı.

KİRALIK TRANSFER PLANI

Beşiktaş'ın, genç futbolcu için Eintracht Frankfurt ile görüşmelerde bulunduğu ve kiralık transfer üzerinde durulduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Eintracht Frankfurt forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Hojlund, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı orta saha oyuncusunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
