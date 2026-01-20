20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Afrika Kupası'ndan döndü, Sevilla'yı kurtardı

İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Elche'nin Sevilla'yı konuk ettiği maç, 2-2 berabere bitti. 2-0 geriden gelen Sevilla'ya beraberliği getiren golleri Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Akor Adams kaydetti.

calendar 20 Ocak 2026 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Elche, Sevilla'yı konuk etti. 

Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 berabere bitti. 

Elche'nin gollerini 14. dakikada Aleix Febas ve 55. dakikada German Valera kaydetti. Sevilla'ya beraberliği getiren golleri ise 75. dakikada ve 90+5'te penaltıdan Nijeryalı Akor Adamskaydetti. AFRİKA KUPASI'NDAN DÖNDÜ, SEVILLA'YI KURTARDI

Sevilla'ya beraberliği getiren golleri atan Akor Adams, Nijerya'nın Mısır'ı yenerek Afrika Uluslar Kupası'nda 3. olmasının ardından takıma dönmüştü.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. beraberliğini alan Elche, 24 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sevilla ise puanını 21'e yükseltti ve 14. sırada konumlandı.

LaLiga'nın 21. haftasında Elche, deplasmanda Levante ile karşılaşacak. Sevilla ise evinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
