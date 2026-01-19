20 Ocak
Sivasspor, Bodrum'da istediğini aldı!

Bodrum FK deplasmanında geriye düşen Sivasspor iki golle maçı kazandı.

calendar 19 Ocak 2026 21:59 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 22:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Sivasspor, Bodrum'da istediğini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 21. haftanın son maçında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Sivasspor oldu.

Bodrum FK'nın golünü 45. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Sivasspor'un golleri 45+1. dakikada Uğur Çiftçi ve 66. dakikada Bekir Böke'den geldi.


Ev sahibi Bodrum FK'da Arlind Ajeti, 90+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Sivasspor puanını 28'e yükseltti. Altı haftadır kazanamayan Bodrum FK 33 puanda kaldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Bodrum FK, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sivasspor, Amed SK'yı ağırlayacak.

Fatih Terim, Bodrum FK - Sivasspor maçını tribünde izleyenler arasında yer aldı.


Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Arif Dilmeç
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yılmaz (Dk. 83 Adem Metin Türk), Cenk Şen, Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 70 Ege Bilsel), Dimitrov, Brazao, Ali Habeşoğlu (Dk. 75 Imeri), Taulant Seferi
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Okan Erdoğan (Dk. 10 Mert Çelik), Emirhan Başyiğit (Dk. 90+4 Yusuf Çağlar Kefkir), Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 73 Kimpioka), Bekir Turaç Böke, Kamil Fidan (Dk. 85 Mehmet Fevzi Yıldırım), Ethemi, Cihat Çelik
Goller: Dk. 45 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 45+1 Uğur Çiftçi, Dk. 66 Bekir Turaç Böke (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mert Çelik, Dk. 40 Uğur Çiftçi, Dk. 90+8 Murat Paluli, Dk. 90+10 Kimpioka (Özbelsan Sivasspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
