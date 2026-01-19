20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Radomir Dalovic: "Beşiktaş cezalandırır"

Deplasmanda Beşiktaş'a 90+5'te gelen golle mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Radomir Dalovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2026 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Radomir Dalovic: 'Beşiktaş cezalandırır'


Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'a 90+5'te gelen golle 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Radomir Dalovic, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ CEZALANDIRIR"


Acı verici bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Dalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Son dakika golüyle kaybettik ve bu acı verici oldu. Bu sene birçok maçta son dakika golleriyle puan kaybettik. Oyuncularımı tebrik ederim, iyi oynadılar ama fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş'a bu fırsatları değerlendiremezseniz, sizi cezalandırırlar. Böyle oynamaya devam edersek, puanlar kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

"GOL ATMAMIZ LAZIM"

Açıklamalarına devam eden Karadağlı çalıştırıcı, "Son 5 maçta aslında sadece 3 gol yedik, buraya gelmeden iyi bir ivmemiz vardı. Ancak gol atmamız lazım, gol atamazsanız olmuyor. Çalışmaya devam etmeliyiz, Başakşehir maçının Beşiktaş karşılaşmasından daha zor geçebileceğini düşünüyorum. Kaliteli bir kadromuz var, mücadeleye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTIS

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Genel olarak iyi oynadığımızı, her top için savaştığımızı söyleyebilirim. Takımımızı mücadelesinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş'a karşı galip gelmek istiyorsanız yakaladığınız fırsatları değerlendirmeniz lazım. 3-4 fırsatımız vardı ama değerlendiremedik ve cezalandırıldık. Önümüzde zorlu maçlarımız var. Buradaki hatalarımızdan ders alıp önümüzdeki maç için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu kaydeden Djalovic, "İçinde bulunduğumuz durumda hedefimiz ligde kalmak. Bazı transferler oldu ama bunların zamana ihtiyacı var. Sportif direktör ve başkan transferler için çalışıyor. 1-2 oyuncuyu kadromuza katmamız gerekiyor ama katamazsak da oyuncularıma güveniyorum. Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
