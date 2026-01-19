20 Ocak
El Bilal Toure: "Oynadığım yerin önemi yok"

Beşiktaş'a Kayserispor karşısında 90+5'te galibiyeti getiren El Bilal Toure, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
El Bilal Toure: 'Oynadığım yerin önemi yok'
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yendi.

Beşiktaş'a 90+5'te galibiyeti getiren golü atan El Bilal Toure, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren El Bilal Toure, "Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." dedi.

"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Malili futbolcu, "Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"OYNADIĞIM YERİN ÖNEMİ YOK"

Oynadığı mevki hakkında konuşan Toure, "Oynadığım yerin önemi yok. Kanatta, ileride veya ilerideki arkadaşımızın arkasında da oynayabilirim. Bölge değil, verilen görevi yerine getirmek benim için önemli." sözlerini sarf etti.

KAYSERİSPOR MAÇINDAKİ PERFORMANSI
 Beşiktaş'ın golcü oyuncusu, Kayserispor karşılaşmasında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Siyah-beyazlı formayla sahaya ilk 11'de çıkan Toure, mücadeleyi 1 golle tamamladı.

Maç boyunca 5 şut deneyen 24 yaşındaki futbolcu, bunların 2'sinde isabet sağladı. Toure'nin karşılaşmadaki beklenen gol (xG) değeri 0.37 olarak kayıtlara geçti. Hücum hattında etkili bir görüntü çizen Malili oyuncu, rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

İkili mücadelelerde de aktif olan Toure, 8 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Hava toplarında ise 3 denemenin 1'inde başarılı oldu.



