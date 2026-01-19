El Bilal Toure: 'Oynadığım yerin önemi yok'

"Takım olarak galibiyeti hak ettik, herkes üzerine düşen görevi yaptı. Ben de bana verilen görevi yapmaya çalıştım. Golü erken atsak, daha kolay maç olabilirdi ve daha farklı kazanabilirdik. Çok çalıştık, bu çalışma sonrası galibiyet aldığımız için çok mutluyuz." dedi.



"SEZON SONUNDA GÖRECEĞİZ"



Açıklamalarına devam eden Malili futbolcu, "Önemli olan gole katkıda bulunmam, gol atmam. Ancak takım olarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu maçta golü attığım için mutluyum ama takım olarak herkesin bu galibiyetlerde katkısı var. Elimden geleni yapıyorum, sezon sonunda gol ve asist sayılarımı göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"OYNADIĞIM YERİN ÖNEMİ YOK"



Oynadığı mevki hakkında konuşan Toure, "Oynadığım yerin önemi yok. Kanatta, ileride veya ilerideki arkadaşımızın arkasında da oynayabilirim. Bölge değil, verilen görevi yerine getirmek benim için önemli." sözlerini sarf etti.



