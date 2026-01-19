19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-066'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-164'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-265'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv'e konuk!

Basketbol EuroLeague'in 23. haftasında Anadolu Efes, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail takımı Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak.

calendar 19 Ocak 2026 10:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv'e konuk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol EuroLeague'in 23. haftasında Anadolu Efes, 20 Ocak Salı günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail takımı Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.

Arena 8888'de oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kaybeden Anadolu Efes, İsrail ekibini mağlup ederek kötü gidişini sonlandırmayı hedefliyor.



Lacivert-beyazlılar, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 16 yenilgi yaşayarak averajla 18. sırada yer aldı.

Organizasyonda bir maçı eksik lider Hapoel IBI ise 21 karşılaşmada 15 galibiyet alırken, 6 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya ilk sırada giriş yaptı.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. MAÇ

Anadolu Efes ile Hapoel IBI, EuroLeague'de 2. kez karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'in 2. haftasında Karadağ'da karşılaştığı Hapoel IBI'ye 87-81 mağlup olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 898. RANDEVU

Anadolu Efes, Hapoel IBI mücadelesiyle Avrupa kupalarında 898. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 897 karşılaşmada 500 galibiyet, 397 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 650. maçını oynayacak. EuroLeague'deki 649 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 306'sında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 22 9 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 20 25 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.