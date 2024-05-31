Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 15:44 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 15:44

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK Mayıs ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte, milyonlarca emekli ve memurun beklediği 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte hem kira artış oranları hem de memur ve emeklinin zammına yansıyan 5 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Öte yandan ekonomistlerin katılımıyla yapılan mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK Mayıs ayı TÜFE kararı)
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Mayıs ayı enflasyon kararı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri hem işyeri sahipleri hem de kiracıları yakından ilgilendiriyor. Peki, mayıs ayı enflasyon kararı ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi mayısta 43,95 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yüzde 3,18 artış kaydetmişti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.
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