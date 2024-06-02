Slaven Bilic: "Bana biraz zaman verin"

Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde ilk sıralarda yer alan Slaven Bilic, Hasan Arat'ın teklifine cevap verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Slaven Bilic: 'Bana biraz zaman verin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 09:49
Son güncelleme 02 Haziran 2024 10:02
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyarak sezonu noktalayan Beşiktaş, 1 Temmuz'da top başı yapacak. Siyah-beyazlılar en geç 2 hafta içinde yeni teknik direktörü göreve getirmenin planlarını yapıyor.

YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni teknik patronu belirlemek için yoğun mesai harcıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin teklif götürdüğü isimlerden Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşırken, Razvan Lucescu ise şampiyonluk yaşadığı PAOK'ta kalmaya karar verdi.

İKİ İSİMLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Borussia Dortmund'da yardımcı teknik direktör olarak çalışan Nuri Şahin ile temaslar devam ediyor.

Antalyaspor'la yollarını ayıran Sergen Yalçın da gündemde yer alıyor.

SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın güncel listesinde şu an için öne çıkan aday ise eski teknik patron Slaven Bilic oldu. Hırvat teknik direktörün, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ancak siyah-beyazlı yönetim maddi konularda anlaşma sağlanması halinde 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyı göreve getirmeyi planlıyor.

2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran ve taraftarlarla iyi bir ilişki kuran Slaven Bilic de dönüşe sıcak bakıyor.

ROTA SERGEN YALÇIN'A DÖNECEK

Bilic'le anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar bu hedefe ulaşılamaması halinde rotayı büyük olasılıkla Sergen Yalçın'a çevirecek. Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın adayları arasında yer almıyor.

"BANA SÜRE VERİN"

Ayrıca Sabah'ta yer alan habere göre de Slaven Bilic'in, Beşiktaş yönetimine, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak bana biraz süre verin." dediği söylendi.

ALLEGRI İDDİASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre ise Hasan Arat'ın tecrübeli teknik direktör Massimiliano Allegri için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

89 MAÇA ÇIKTI

Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Kartal, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.

Beşiktaş, Hırvat teknik adam döneminde kupa kazanamazken özellikle derbi maçlarda başarısız sonuçlar aldı. Bilic yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Kartal, Galatasaray'la yaptığı 4 derbiyi de kaybetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery