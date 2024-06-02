Slaven Bilic: 'Bana biraz zaman verin'

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyarak sezonu noktalayan Beşiktaş, 1 Temmuz'da top başı yapacak. Siyah-beyazlılar en geç 2 hafta içinde yeni teknik direktörü göreve getirmenin planlarını yapıyor.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni teknik patronu belirlemek için yoğun mesai harcıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin teklif götürdüğü isimlerden Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşırken, Razvan Lucescu ise şampiyonluk yaşadığı PAOK'ta kalmaya karar verdi.
İKİ İSİMLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Borussia Dortmund'da yardımcı teknik direktör olarak çalışan Nuri Şahin ile temaslar devam ediyor.
Antalyaspor'la yollarını ayıran Sergen Yalçın da gündemde yer alıyor.
SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın güncel listesinde şu an için öne çıkan aday ise eski teknik patron Slaven Bilic oldu. Hırvat teknik direktörün, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Ancak siyah-beyazlı yönetim maddi konularda anlaşma sağlanması halinde 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyı göreve getirmeyi planlıyor.
2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran ve taraftarlarla iyi bir ilişki kuran Slaven Bilic de dönüşe sıcak bakıyor.
ROTA SERGEN YALÇIN'A DÖNECEK
Bilic'le anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar bu hedefe ulaşılamaması halinde rotayı büyük olasılıkla Sergen Yalçın'a çevirecek. Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın adayları arasında yer almıyor.
"BANA SÜRE VERİN"
Ayrıca Sabah'ta yer alan habere göre de Slaven Bilic'in, Beşiktaş yönetimine, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak bana biraz süre verin." dediği söylendi.
ALLEGRI İDDİASI
Fotomaç'ta yer alan habere göre ise Hasan Arat'ın tecrübeli teknik direktör Massimiliano Allegri için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
89 MAÇA ÇIKTI
Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Kartal, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.
Beşiktaş, Hırvat teknik adam döneminde kupa kazanamazken özellikle derbi maçlarda başarısız sonuçlar aldı. Bilic yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Kartal, Galatasaray'la yaptığı 4 derbiyi de kaybetti.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, yeni teknik patronu belirlemek için yoğun mesai harcıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin teklif götürdüğü isimlerden Jose Mourinho, Fenerbahçe ile anlaşırken, Razvan Lucescu ise şampiyonluk yaşadığı PAOK'ta kalmaya karar verdi.
İKİ İSİMLE TEMASLAR SÜRÜYOR
Borussia Dortmund'da yardımcı teknik direktör olarak çalışan Nuri Şahin ile temaslar devam ediyor.
Antalyaspor'la yollarını ayıran Sergen Yalçın da gündemde yer alıyor.
SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'ın güncel listesinde şu an için öne çıkan aday ise eski teknik patron Slaven Bilic oldu. Hırvat teknik direktörün, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Ancak siyah-beyazlı yönetim maddi konularda anlaşma sağlanması halinde 55 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyı göreve getirmeyi planlıyor.
2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran ve taraftarlarla iyi bir ilişki kuran Slaven Bilic de dönüşe sıcak bakıyor.
ROTA SERGEN YALÇIN'A DÖNECEK
Bilic'le anlaşma zemini arayan siyah-beyazlılar bu hedefe ulaşılamaması halinde rotayı büyük olasılıkla Sergen Yalçın'a çevirecek. Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın adayları arasında yer almıyor.
"BANA SÜRE VERİN"
Ayrıca Sabah'ta yer alan habere göre de Slaven Bilic'in, Beşiktaş yönetimine, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak bana biraz süre verin." dediği söylendi.
ALLEGRI İDDİASI
Fotomaç'ta yer alan habere göre ise Hasan Arat'ın tecrübeli teknik direktör Massimiliano Allegri için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
89 MAÇA ÇIKTI
Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Kartal, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.
Beşiktaş, Hırvat teknik adam döneminde kupa kazanamazken özellikle derbi maçlarda başarısız sonuçlar aldı. Bilic yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Kartal, Galatasaray'la yaptığı 4 derbiyi de kaybetti.
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