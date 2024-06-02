Salih Özcan: 'Arda Güler'e tebrikler'

Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, Real Madrid'e kaybettikleri Şampiyonlar Ligi finali sonrası TRT Spor'a konuştu.
Milli futbolcu, "Bize göre iyi bir sonuç değil. İlk yarı ve ikinci yarıda golleri atsaydık herhalde başka bir sonuç olurdu. O yüzden üzgünüz." dedi.
Salih Özcan, "Real Madrid'e tebrikler. Benim için çok zor oldu. Arda Güler'e de tebrikler. Ona çok seviniyorum ama tabii ben üzüldüm. Artık milli takıma bakacağız." diye konuştu.
Salih Özcan & Arda Güler
Milli futbolcu, "Bize göre iyi bir sonuç değil. İlk yarı ve ikinci yarıda golleri atsaydık herhalde başka bir sonuç olurdu. O yüzden üzgünüz." dedi.
Salih Özcan, "Real Madrid'e tebrikler. Benim için çok zor oldu. Arda Güler'e de tebrikler. Ona çok seviniyorum ama tabii ben üzüldüm. Artık milli takıma bakacağız." diye konuştu.
Salih Özcan & Arda Güler
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