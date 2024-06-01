Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 14:01 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 14:01

Doğum İzni uzatılacak mı? 2024 Doğum İzni uzatıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus uyarısının ardından, doğurganlık oranını artırmak için çalışan kadınlara yönelik doğum izni teşviği gündeme geldi. Dört bakanlık etki analizi çalışmalarına başladı. Peki, doğum İzni uzatılacak mı? 2024 doğum İzni uzatıldı mı?

Doğum İzni uzatılacak mı? 2024 Doğum İzni uzatıldı mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus konusundaki uyarısının ardından, doğurganlık oranını artırmak amacıyla yeni teşvik çalışmaları gündeme geldi. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, çiftlerin çocuk sahibi olmalarını teşvik edecek öneriler tartışıldı.

Bu öneriler arasında çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması da bulunuyor. Bu doğrultuda dört bakanlık, doğum izninin uzatılmasının maliyetlerini ve etkilerini analiz etmek için çalışmalar başlattı.

TÜİK DOĞUM İSTATİSTİKLERİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistikleri, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,51'e düştüğünü gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusun yaşlanma riski hakkında yaptığı açıklamada, "2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51'e gerilemiştir. Bu durum, nüfusun kendini yenileme oranı olan 2,1'in altındadır ve Türkiye için ciddi bir tehdittir," ifadelerini kullandı.

AKP MKYK TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLEN ÖNERİLER

Son AKP MKYK toplantısında, düşen doğum oranları ve çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için atılacak adımlar ele alındı. Çalışan kadınların doğum izinlerinin uzatılması önerisi öne çıktı. Bazı üyeler 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğunu belirterek, bu sürenin 1 yıla çıkarılması gerektiğini ifade etti. Diğer üyeler ise kadın çalışanlara 2-3 yıl uzaktan çalışma imkanı sunulmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

ETKİ ANALİZİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Dört bakanlık, doğum izninin uzatılması durumunda ortaya çıkacak ilave maliyetler, çalışan kadın sayısı, doğum oranları ve işten uzak kalma sürelerinin etkilerini analiz etmeye başladı.

Bu çalışmaların sonuçları, AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek istişare kampında masaya yatırılacak. Özel sektörde çalışan anneler için doğum izinleri konusunda oluşabilecek tereddütler ve devlet desteklerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

MEVCUT DOĞUM İZNİ DURUMU

Türkiye'de özel sektörde kadın işçiler, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni kullanabiliyor. Ayrıca 6 aya kadar ücretsiz izin alma imkanı bulunuyor.

Kamu sektörü çalışanı kadınlar da aynı şekilde 16 hafta doğum izni alabiliyor. Çoğul gebeliklerde bu süreye 2 hafta ekleniyor.


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