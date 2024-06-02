Galatasaray'a forvet için sürpriz öneri: Simon Banza

Galatasaray, hem Mauro Icardi'yi yedekleyebilecek hem de forvet arkasında da oynayabilecek bir futbolcunun transferine sıcak bakıyor.
Sabah'ın haberine göre; benajerlerin, Cimbom'a Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de Galatasaray ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirtildi.
Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
28 GOLE KATKI SAĞLADI
Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol, 5 de asist katkısı yaptı. Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor. 16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da da top koşturdu.
MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR
Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı.
Sabah'ın haberine göre; benajerlerin, Cimbom'a Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de Galatasaray ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirtildi.
Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun da sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
28 GOLE KATKI SAĞLADI
Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol, 5 de asist katkısı yaptı. Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor. 16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da da top koşturdu.
MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR
Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı.