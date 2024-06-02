Fenerbahçe'de iki golcü adayı!

Edin Dzeko ile devam etmesi zayıf bir ihtimal olarak görülen Fenerbahçe forvet bölgesi için de listenin başına iki yıldız ismi yazdı.
Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku'yu Jose Mourinho'nun çok istediği öğrenildi. Yıldız golcü geçen sezon Portekizli çalıştırıcının görev yaptığı takımda 21 gol, 4 asistle yıldızlaşmıştı.
DİĞER ADAY LEWANDOWSKI
Forvet bölgesi için diğer adayın da Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.
Barcelona ile ilk temasa geçen fakat bu transfer hamlesinin zor olduğu ancak Başkan Ali Koç'un tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.
Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku'yu Jose Mourinho'nun çok istediği öğrenildi. Yıldız golcü geçen sezon Portekizli çalıştırıcının görev yaptığı takımda 21 gol, 4 asistle yıldızlaşmıştı.
DİĞER ADAY LEWANDOWSKI
Forvet bölgesi için diğer adayın da Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.
Barcelona ile ilk temasa geçen fakat bu transfer hamlesinin zor olduğu ancak Başkan Ali Koç'un tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.