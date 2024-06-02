Beşiktaş yıldız ismiyle görüşmelere başlıyor

Beşiktaş sözleşmesi sona eren ve talipleri olan Cenk Tosun ile yeni sözleşme için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yıldız ismiyle görüşmelere başlıyor
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02 Haziran 2024 12:03
Sezonun tamamlanmasının ardından sözleşmesi biten Salih Uçan ile yeniden anlaşan Beşiktaş yönetiminin şimdiki hedefi ise Cenk Tosun.

TALİPLERİ VAR

Kontratı biten tecrübeli golcüyü takımda tutmak isteyen yönetimin Cenk'le kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Yıldız futbolcu ile yapılacak görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu.

32 yaşındaki futbolcuya Trendyol Süper Lig ve MLS'ten de teklifler olduğu ifade ediliyor.

47 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 47 resmi maça çıkan Cenk Tosun bu karşılaşmalarda 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

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