Fenerbahçe, Krunic'in bonservisini aldı!

Fenerbahçe, devre arasında Milan'dan kiraladığı Rade Krunic'in bonservisini aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Krunic'in bonservisini aldı!
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02 Haziran 2024 11:03
Fenerbahçe, devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic'in bonservisini aldı.

30 yaşındaki Boşnak orta saha için İtalyan ekibine 3.5 milyon euro ödenecek. Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Kontrat 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Fenerbahçe'de 18 maçta süre bulan Rade Krunic, 1 asist yaptı.

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