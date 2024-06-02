Fenerbahçe, devre arasında Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic'in bonservisini aldı.
30 yaşındaki Boşnak orta saha için İtalyan ekibine 3.5 milyon euro ödenecek. Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Kontrat 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Fenerbahçe'de 18 maçta süre bulan Rade Krunic, 1 asist yaptı.
30 yaşındaki Boşnak orta saha için İtalyan ekibine 3.5 milyon euro ödenecek. Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Kontrat 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Fenerbahçe'de 18 maçta süre bulan Rade Krunic, 1 asist yaptı.
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