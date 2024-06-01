2024 LGS Zor Mu Olacak? Uzmanlardan Değerlendirmeler

Uzmanlar, 2024 LGS'nin zorluk seviyesinin 2023'e göre belirgin bir değişiklik göstermeyeceğini öngörüyor.

Ancak sınavda bazı değişiklikler yapılabileceği ve bu değişikliklerin sınavın zorluk seviyesini etkileyebileceği de belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS'de müfredatta herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Fakat sınav formatında bazı değişiklikler yapılabileceği ifade edildi. Bu değişikliklerin ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Eğitim uzmanları, 2024 LGS'nin zorluk seviyesinin 2023'e göre çok farklı olmayacağını düşünüyor. Uzmanlar, sınavda bazı değişiklikler yapılabilse de bu değişikliklerin sınavın zorluk seviyesini çok fazla etkilemeyeceğini değerlendiriyor.

Planlı ve programlı bir şekilde çalışın.



Müfredatta yer alan tüm konulardan haberdar olun.



Önceki yıllara ait sınav sorularını çözün.



Deneme sınavlarına katılarak eksiklerinizi belirleyin ve zaman yönetimi çalışması yapın.



Yeterince dinlenmek ve sağlıklı beslenmek de sınav başarısı için önemlidir.



2024 LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz.