Galatasaray'dan Emerson Royal hamlesi

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen yıldız ismi listesine aldı.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Son çıkan iddialara göre; futbolcuya Milan ve Juventus'un da ilgisi var ve iki kulüp de kısa zaman içinde transfer için resmi adım atmayı planlıyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Emerson Royal, sağ bek, sağ açık ve stoper de oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Takvim'de yer alan habere göre, sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
Son çıkan iddialara göre; futbolcuya Milan ve Juventus'un da ilgisi var ve iki kulüp de kısa zaman içinde transfer için resmi adım atmayı planlıyor. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Emerson Royal, sağ bek, sağ açık ve stoper de oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.