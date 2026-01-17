Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut başkan Arda Çakmak, Mithat Akar ve Çağrı Çetin'in yarışması beklenen genel kurulda Akar ve Çetin'in adaylıktan çekilmesinin ardından Arda Çakmak tek aday oldu. 601 oyun kullanıldığı genel kurulda Arda Çakmak, 578 oy alarak yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi.Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması gerçekleştiren başkan Arda Çakmak, "" ifadelerinde bulundu.Arda Çakmak'ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:"Adnan Duman, Arif Ölmez, Ahmet Turgut, Ali Osman Avşar, Ahmet Orkun Taştan, Nilüfer Bircan, Bahri Kavak, Evren Han, Ertuğrul Beray Ardıç, Gün Emre İçer, Harun Erol, Hakan Kaynar, Haluk Kara, Hüseyin Şen, İbrahim Ethem Koşar, Murat Kahramaner, Mehmet Doğru, Mehmet Şanal, Metin Türeli, Rıfat Songür, Şevder Oyman, Seçkin Altınel, Tolga Arslan, Zekai Arslan."