18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-274'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-172'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak yeniden başkan

Gençlerbirliğİ'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Mithat Akar ve Çağrı Çetin'in adaylıktan çekilmesiyle tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Arda Çakmak, 578 oy ile yeniden başkan seçildi.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Gençlerbirliği'nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut başkan Arda Çakmak, Mithat Akar ve Çağrı Çetin'in yarışması beklenen genel kurulda Akar ve Çetin'in adaylıktan çekilmesinin ardından Arda Çakmak tek aday oldu. 601 oyun kullanıldığı genel kurulda Arda Çakmak, 578 oy alarak yeniden Gençlerbirliği başkanı seçildi.

ARDA ÇAKMAK: "HESAP VEREBİLİR BİR KULÜP YÖNETİMİ OLARAK BURADAYIZ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından zafer konuşması gerçekleştiren başkan Arda Çakmak, "Bugün yapmış olduğumuz olağanüstü genel kurulumuzun camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Daha önce söylediğimiz gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilmek ve daha güzel günler göstermek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şeffaf ve hesap verebilir bir kulüp yönetimi olarak biz buradayız. Bundan sonra da bu böyle devam edecek" ifadelerinde bulundu.


Arda Çakmak'ın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

"Adnan Duman, Arif Ölmez, Ahmet Turgut, Ali Osman Avşar, Ahmet Orkun Taştan, Nilüfer Bircan, Bahri Kavak, Evren Han, Ertuğrul Beray Ardıç, Gün Emre İçer, Harun Erol, Hakan Kaynar, Haluk Kara, Hüseyin Şen, İbrahim Ethem Koşar, Murat Kahramaner, Mehmet Doğru, Mehmet Şanal, Metin Türeli, Rıfat Songür, Şevder Oyman, Seçkin Altınel, Tolga Arslan, Zekai Arslan." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
