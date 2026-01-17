18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Bengisu Avcı'dan tarihi rekor! Türkiye'yi zirveye taşıdı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, IISA Uluslararası Buz Yüzme Şampiyonası'nda 4,5 derece suda 1 mil yüzerek altın madalya kazandı ve Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

calendar 17 Ocak 2026 16:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk ve tek Türk ünvanını alan Avcı, buzullardaki erimeye dikkati çekmek amacıyla katıldığı şampiyonada 1 millik (yaklaşık 1609 metre) parkuru 25 dakika 35 saniyede tamamladı.
 
İtalya'nın Cavazzo Gölü'nde gerçekleştirilen organizasyonda yarışan İzmirli sporcu, bu derecesiyle altın madalya kazanırken, Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Avcı, 24 dakika 35 saniyelik dünya rekoruna da yaklaştı.
 
Şampiyona kapsamında su sıcaklığının 5 derecenin altında olması şartıyla düzenlenen yarışlarda Avcı'nın, 50 metre kurbağalama, 50 metre kelebek ve 500 metre serbest kategorilerinde de yarışacağı bildirildi.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, buz yüzmenin farklı bir meydan okuma olduğunu belirterek, "Okyanus geçişinde karanlık, deniz canlıları, dev dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele ediyorsunuz. İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bu parkurlar, giderek daha da zorlaşmaya başladı. Buz yüzme ise tamamen mental ve fiziksel bir dönüşüm gerektiriyor." ifadelerini kullandı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
