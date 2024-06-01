Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 10:43 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 10:43

Gratis indirim bitti mi? 1 Haziran 2024

Özellikle kozmetik ürünlerinin satıldığı Gratis mağazalarında görülmemil büyük indirim kampanyası başlıyor. Gratis'ten yapılan duyuruya göre tüm ürünlerde 15. yıla özel 31 Mayıs'ta yüzde 75 indirim yapılacak. 31 Mayıs Gratis indirimi saat kaçta? 2024 Gratis yüzde 75 indirim bitti mi? soruları ise mağazlara, internet sitesine ve mobil uygulamadan ürün almak isteyeneler tarafından sorulmaya başlandı.

Gratis indirim bitti mi? 1 Haziran 2024
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Kozmetik ürünlerinden ev aletlerine kadar binlerce ürünün satıldığı Gratis 15. yılına özel yüzde 75 sepette indirim kampanyasını duyurdu. Tüm ürünlerde geçerli olduğu açıklanan indirime büyük ilgi oldu. Binlerce kişi indirim için teyakkuzda beklemeye başladı. Almak istediği ürünü Gratis'ten yüzde 75 indirimle almak isteyenler mağazalarda, Gratis internet sitesinde ve mobil uygulamasında yoğunlğa neden oldu.

GRATİS İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Yüzde 75 indirim sadece 31 Mayıs'a özel bir kampanyadır. Kampanya Gratis mağazalarının açılışının 15. yılına özeldir.

GRATİS YÜZDE 75 İNDİRİM SAAT KAÇTA?

31 Mayıs yüzde 75 Gratis indirimi belli saatler arasında olacak. Bu kampanya 09.00 ile 22.00 saatleri arasında olacak.

GRATİS YÜZDE 75 İNDİRİM NERELERDE GEÇERLİ?

İndirim kampanyası saat 09:00-22:00 arasında Gratis mağazaları ve gratis.com'da geçerlidir.
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