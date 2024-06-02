Sancho, Dortmund'da kalacak mı? Terzic açıkladı

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 2-0 yenilerek kupayı kazanma şansını yitiren Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic, Manchester United'dan kiralanan Jadon Sancho'nun geleceği hakkında açıklama yaptı.



Sancho'nun takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Terzic, "Onunla gelecek hakkında konuşmadım çünkü şu an hakkında konuşuyorduk. Bizimle birlikte olduğu için gerçekten çok mutluyum. Kendi memleketinde final oynamak onun için çok özel bir andı." dedi.



Sancho'nun özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Terzic, "Soyunma odasına getirdiği neşeyi hissedebilirsiniz. Jadon'la çalıştığım için çok mutluyum. Geleceğin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Ama ona bir Şampiyonlar Ligi finali daha getireceği kesin." ifadelerini kullandı.



Jadon Sancho, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.





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