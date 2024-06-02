Galatasaray'ın transfer jokeri: Tete

Hem Avrupa'dan hem de Güney Amerika'dan talipleri olan Tete için doğru teklifi bekleyen Galatasaray, Brezilyalı yıldızın satış sürecinde hiç aceleci davranmayacak.
Eğer istenen rakamlar gelmezse, genç kanat oyuncusunun yeni sezon kadrosunda da yer alması konusunda teknik heyet ve yönetim fikir birliğine vardı.
Ancak 10 milyon Euro ve üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirilmesi düşünülüyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.
Eğer istenen rakamlar gelmezse, genç kanat oyuncusunun yeni sezon kadrosunda da yer alması konusunda teknik heyet ve yönetim fikir birliğine vardı.
Ancak 10 milyon Euro ve üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirilmesi düşünülüyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.