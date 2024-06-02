Galatasaray'ın transfer jokeri: Tete

Tete için doğru teklifi bekleyen Galatasaray, Brezilyalı yıldızın satış sürecinde hiç aceleci davranmayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın transfer jokeri: Tete
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 12:00
Hem Avrupa'dan hem de Güney Amerika'dan talipleri olan Tete için doğru teklifi bekleyen Galatasaray, Brezilyalı yıldızın satış sürecinde hiç aceleci davranmayacak.

Eğer istenen rakamlar gelmezse, genç kanat oyuncusunun yeni sezon kadrosunda da yer alması konusunda teknik heyet ve yönetim fikir birliğine vardı.

Ancak 10 milyon Euro ve üzerinde gelecek tekliflerin değerlendirilmesi düşünülüyor.

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 45 maça çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery