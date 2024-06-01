Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Michy Batshuayi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.
27 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist yaptı. Edin Dzeko'nun ardında bekleyen Batshuayi, yaşadığı sakatlıklar ve kulübede oturmasına rağmen kariyer rekorundaki üretkenliğine ulaşmayı başardı.
MİLLİ ŞOK YAŞADI
EURO 2024 kadrosunda tercih edilmeyen ve bu yönde bir şok yaşayan Michy Batshuayi, milli forma ile 56 maçta 27 gole imza attı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanarak kontratı uzattı.
27 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 43 maça çıkan Batshuayi, 24 gol atarken 3 de asist yaptı. Edin Dzeko'nun ardında bekleyen Batshuayi, yaşadığı sakatlıklar ve kulübede oturmasına rağmen kariyer rekorundaki üretkenliğine ulaşmayı başardı.
MİLLİ ŞOK YAŞADI
EURO 2024 kadrosunda tercih edilmeyen ve bu yönde bir şok yaşayan Michy Batshuayi, milli forma ile 56 maçta 27 gole imza attı.