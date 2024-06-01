Haber Tarihi: 01 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2024 14:51

LGS Puan Hesaplama 2024: MEB Uyumlu Hesaplama

2 Haziran 2024 Pazar günü yapılan 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sona erdi ve tüm öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarını ve puanlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS puanları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak.

LGS Puan Hesaplama 2024: MEB Uyumlu Hesaplama
Abone Ol
Peki, 2024 LGS puanı nasıl hesaplanacak? MEB'in belirlediği puan hesaplama yöntemini bu yazıda sizler için detaylı bir şekilde ele alacağız.

2024 LGS Puan Hesaplama Yöntemi:

2024 LGS puanı, her test için ayrı ayrı hesaplanan net puanların toplanmasıyla elde edilir. Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 farklı test yer almaktadır. Her test 50 sorudan oluşmakta ve toplamda 200 soru sorulmaktadır.

Puan Hesaplama Formülü:

Her test için aşağıdaki puan hesaplama formülü kullanılmaktadır:

Net Puan = Doğru Cevap Sayısı - (Yanlış Cevap Sayısı x 0,25)

Örnek:

Bir öğrenci Türkçe testinde 40 doğru cevap ve 10 yanlış cevap almışsa, net puanı şu şekilde hesaplanır:

Net Puan = 40 - (10 x 0,25) = 35

Toplam Puan Hesaplaması:

Tüm testlerden alınan net puanlar toplanarak toplam puan elde edilir.

Toplam Puan = Türkçe Net Puan + Matematik Net Puan + Fen Bilimleri Net Puan + Sosyal Bilimler Net Puan

Örnek:

Bir öğrenci Türkçe testinde 35 net puan, Matematik testinde 42 net puan, Fen Bilimleri testinde 38 net puan ve Sosyal Bilimler testinde 45 net puan almışsa, toplam puanı şu şekilde hesaplanır:

Toplam Puan = 35 + 42 + 38 + 45 = 160

Puanların Sıralanması:

MEB tarafından tüm öğrencilerin toplam puanları sıralanır ve bu sıralama öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılır.

Önemli Detaylar:

Sınavda optik okuyucu kullanılmaktadır ve hatalı cevaplar puandan düşürülmektedir.

Adaylar sınava sadece kalem, silgi ve geometrik cetvel getirebileceklerdir.

Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar sınava yasaktır.

2024 LGS Puan Hesaplama Araçları:

MEB'in resmi internet sitesi (https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php) ve bazı özel online platformlar 2024 LGS puan hesaplama araçları sunmaktadır. Bu araçlar sayesinde öğrenciler, sınavdaki doğru ve yanlış cevaplarını girerek tahmini puanlarını hesaplayabilirler.

2024 LGS'ye giren tüm öğrencilere başarılar dileriz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe yeni sezonun ilk transferini yaptı Göztepe Göztepe yeni sezonun ilk transferini yaptı
Kadınlar Şampiyonası'nda Filistin çağrısı Dünya Futbolu Kadınlar Şampiyonası'nda Filistin çağrısı
Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurula gidiyor Spor Toto 1. Lig Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurula gidiyor
Davy Klaassen'den geleceği için karar Inter Davy Klaassen'den geleceği için karar
Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi!
Kaka: 'Fenerbahçe'de bol şans Jose!' Fenerbahçe Kaka: "Fenerbahçe'de bol şans Jose!"
Dursun Özbek: 'Transferler hazır! Mourinho fark etmez!' Galatasaray Dursun Özbek: "Transferler hazır! Mourinho fark etmez!"
Göztepe'de yeni sezon öncesi ayrılıklar var Göztepe Göztepe'de yeni sezon öncesi ayrılıklar var
Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu KAP'a bildirdi!
2
Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan olay paylaşım!
3
Ancelotti: "Bellingham, Arda Güler gibi değil"
4
Ali Koç'un teklifine Dursun Özbek'ten sert yanıt
5
Federasyon başkanından Mourinho için Fenerbahçe sözleri
6
Dursun Özbek'ten Jose Mourinho yorumu
7
Erden Timur'un yerine Hatipoğlu

SON HABERLER

yukarı ok