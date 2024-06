LGS Puan Hesaplama 2024: MEB Uyumlu Hesaplama

Peki, 2024 LGS puanı nasıl hesaplanacak? MEB'in belirlediği puan hesaplama yöntemini bu yazıda sizler için detaylı bir şekilde ele alacağız.



2024 LGS Puan Hesaplama Yöntemi:



2024 LGS puanı, her test için ayrı ayrı hesaplanan net puanların toplanmasıyla elde edilir. Sınavda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 4 farklı test yer almaktadır. Her test 50 sorudan oluşmakta ve toplamda 200 soru sorulmaktadır.



Puan Hesaplama Formülü:



Her test için aşağıdaki puan hesaplama formülü kullanılmaktadır:



Net Puan = Doğru Cevap Sayısı - (Yanlış Cevap Sayısı x 0,25)



Örnek:



Bir öğrenci Türkçe testinde 40 doğru cevap ve 10 yanlış cevap almışsa, net puanı şu şekilde hesaplanır:



Net Puan = 40 - (10 x 0,25) = 35



Toplam Puan Hesaplaması:



Tüm testlerden alınan net puanlar toplanarak toplam puan elde edilir.



Toplam Puan = Türkçe Net Puan + Matematik Net Puan + Fen Bilimleri Net Puan + Sosyal Bilimler Net Puan



Örnek:



Bir öğrenci Türkçe testinde 35 net puan, Matematik testinde 42 net puan, Fen Bilimleri testinde 38 net puan ve Sosyal Bilimler testinde 45 net puan almışsa, toplam puanı şu şekilde hesaplanır:



Toplam Puan = 35 + 42 + 38 + 45 = 160



Puanların Sıralanması:



MEB tarafından tüm öğrencilerin toplam puanları sıralanır ve bu sıralama öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılır.



Önemli Detaylar:



Sınavda optik okuyucu kullanılmaktadır ve hatalı cevaplar puandan düşürülmektedir.



Adaylar sınava sadece kalem, silgi ve geometrik cetvel getirebileceklerdir.



Cep telefonu, tablet gibi elektronik cihazlar sınava yasaktır.



2024 LGS Puan Hesaplama Araçları:



MEB'in resmi internet sitesi (https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php) ve bazı özel online platformlar 2024 LGS puan hesaplama araçları sunmaktadır. Bu araçlar sayesinde öğrenciler, sınavdaki doğru ve yanlış cevaplarını girerek tahmini puanlarını hesaplayabilirler.



2024 LGS'ye giren tüm öğrencilere başarılar dileriz.

