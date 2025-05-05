Gedson'a lazer tutan kişi gözaltına alındı!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde penaltı sırasında Gedson Fernandes'e lazer tutan kişi gözaltına alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gedson'a lazer tutan kişi gözaltına alındı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 01:07
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 01:23
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı ekibin 36'ncı dakikada kazandığı penaltı vuruşunda tribünde yer alan bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttu. Devamında Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamazken, karşılaşmanın son bulmasıyla güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.