Arda Güler: 'Bana çok büyük cesaret verdiler'

Arda Güler ikinci golüne yaklaştı. pic.twitter.com/GYwLkTt3Pn



— Sporxtv (@sporxtv) May 4, 2025

Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-2 yendiği maçta şahane bir gol atan ve bir de asist yapan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda Güler "M" dedi.Açıklamalarına devam eden Arda "." ifadelerini kullandı.Milli futbolcumuz performansıyla ilgili olarak "" açıklamasını yaptı.