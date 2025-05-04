Arda Güler: "Bana çok büyük cesaret verdiler"

Milli futbolcumuz Arda Güler, Celta Vigo karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Bana çok büyük cesaret verdiler'
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04 Mayıs 2025 18:54
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 19:26
Real Madrid'in Celta Vigo'yu 3-2 yendiği maçta şahane bir gol atan ve bir de asist yapan milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda Güler "Maça harika başladık. Daha iyi bitirebilseydik maçı 3-0'a getirebilirdik." dedi.

Açıklamalarına devam eden Arda "Kylian Mbappe'ye asistim muhteşem değildi. Muhteşem olan Mbappe'nin koşusuydu." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcumuz performansıyla ilgili olarak "Real Madrid taraftarı bana bugün çok cesaret verdi. Bu güvenle oynadım." açıklamasını yaptı.

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