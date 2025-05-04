Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden olan Arjantinli forvetin, sezonu kapattığı Tottenham karşılaşmasının ardından geleceğiyle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreçte attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Icardi, kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu. Önümüzdeki sezona hazır bir şekilde dönmesi beklenen yıldız isim için ortaya atılan yeni gelişme taraftarı şaşırttı.
LATİN AMERİKA PLANI
Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yapıyor. Her ne kadar adı sıkça Arjantin devi River Plate ile anılsa da, kaynaklar golcü oyuncunun rotasının Brezilya olabileceğini öne sürüyor. İddialara göre Icardi Brezilya kulüpleriyle görüşmelere başlamış olabilir.
Haberde yer alan detaylara göre, Icardi'nin bu kararının ardında ailesine ve memleketine daha yakın bir yaşam kurma isteği yatıyor. Yakın çevresinden resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, yıldız futbolcunun kişisel hayatı bu tercihte etkili olmuş gibi görünüyor.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN ULTİMATOM
Gazeteci Juan Etchegoyen'in açıklamalarına göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Icardi'ye bir an önce Türkiye'ye dönmesi gerektiğini ve geleceğiyle ilgili net bir karar almasının şart olduğunu iletti.
Etchegoyen ayrıca, "Bu durum aslında çok da yeni değil. Icardi son aylarda sürekli farklı kulüplerin radarında yer aldı. Futbolundan çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Çinli Suarez ile yaşadığı ilişki ve Wanda Nara ile olan problemleri de bunu etkiliyor. Türk taraftarlar bu belirsizlikten rahatsız," ifadelerini kullandı.
BU SEZON ICARDI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'daki üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreçte attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Icardi, kulüp tarihine geçen isimlerden biri oldu. Önümüzdeki sezona hazır bir şekilde dönmesi beklenen yıldız isim için ortaya atılan yeni gelişme taraftarı şaşırttı.
LATİN AMERİKA PLANI
Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yapıyor. Her ne kadar adı sıkça Arjantin devi River Plate ile anılsa da, kaynaklar golcü oyuncunun rotasının Brezilya olabileceğini öne sürüyor. İddialara göre Icardi Brezilya kulüpleriyle görüşmelere başlamış olabilir.
Haberde yer alan detaylara göre, Icardi'nin bu kararının ardında ailesine ve memleketine daha yakın bir yaşam kurma isteği yatıyor. Yakın çevresinden resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, yıldız futbolcunun kişisel hayatı bu tercihte etkili olmuş gibi görünüyor.
GALATASARAY YÖNETİMİNDEN ULTİMATOM
Gazeteci Juan Etchegoyen'in açıklamalarına göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Icardi'ye bir an önce Türkiye'ye dönmesi gerektiğini ve geleceğiyle ilgili net bir karar almasının şart olduğunu iletti.
Etchegoyen ayrıca, "Bu durum aslında çok da yeni değil. Icardi son aylarda sürekli farklı kulüplerin radarında yer aldı. Futbolundan çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Çinli Suarez ile yaşadığı ilişki ve Wanda Nara ile olan problemleri de bunu etkiliyor. Türk taraftarlar bu belirsizlikten rahatsız," ifadelerini kullandı.
BU SEZON ICARDI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.