Şampiyonlar Ligi Final Maçı Canlı İzle: TV8 Canlı İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-24 sezonunun finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Borussia Dortmund ve Real Madrid, Devler Ligi kupasını kimin kaldıracağını belirlemek için kozlarını paylaşacak. Maç, Exxen ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. işte Borussia Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle ekranı
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE
Dortmund, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Bu sezon da yarı finalde Manchester City'yi yenerek finale yükselmeyi başaran Alman ekibi, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmek istiyor.
Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nin adeta kralı konumunda. 14 kez kupayı kazanan İspanyol devi, bu sene de finale çıkarak dominasyonunu sürdürmek istiyor.
Karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. İki dev ekibin de yıldızlarla dolu kadroları, futbolseverlere unutulmaz bir 90 dakika yaşatacak.
Maçı canlı izlemek için:
Exxen: https://www.exxen.com/tr/sign-in adresine giderek üye olabilir veya ücretsiz deneme sürümü başlatabilirsiniz.
TV8: Kablolu veya uydu üzerinden TV8 kanalını açabilirsiniz.
TV8 YAYIN AKIŞI 1 HAZİRAN CUMARTESİ
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Yabancı Sinema
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
22:00 "Dortmund - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Finali
00:45 Gazete Magazin
05:00 Yabancı Sinema
05:00 Tuzak
TV8 CANLI İZLE EKRANI
Şampiyonlar Ligi final maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
TV8 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
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