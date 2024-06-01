Şampiyonlar Ligi Final Maçı Canlı İzle: TV8 Canlı İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-24 sezonunun finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Borussia Dortmund ve Real Madrid, Devler Ligi kupasını kimin kaldıracağını belirlemek için kozlarını paylaşacak. Maç, Exxen ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. işte Borussia Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle ekranı



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE



Dortmund, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Bu sezon da yarı finalde Manchester City'yi yenerek finale yükselmeyi başaran Alman ekibi, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmek istiyor.



Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi'nin adeta kralı konumunda. 14 kez kupayı kazanan İspanyol devi, bu sene de finale çıkarak dominasyonunu sürdürmek istiyor.



Karşılaşmanın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. İki dev ekibin de yıldızlarla dolu kadroları, futbolseverlere unutulmaz bir 90 dakika yaşatacak.



Maçı canlı izlemek için:



Exxen: https://www.exxen.com/tr/sign-in adresine giderek üye olabilir veya ücretsiz deneme sürümü başlatabilirsiniz.



TV8: Kablolu veya uydu üzerinden TV8 kanalını açabilirsiniz.



TV8 YAYIN AKIŞI 1 HAZİRAN CUMARTESİ



07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Yabancı Sinema

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

22:00 "Dortmund - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Finali

00:45 Gazete Magazin

05:00 Yabancı Sinema

05:00 Tuzak



TV8 CANLI İZLE EKRANI



Şampiyonlar Ligi final maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:



https://www.tv8.com.tr/canli-yayin



TV8 FREKANS BİLGİLERİ



Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3



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