Altın neden düşüyor? Son dakika altın neden düştü? 2024

Altın fiyatları ABD ocak ayı enflasyonu verisi sonrası merak konusu oldu. Altın fiyatları ABD enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte hızla geriledi. Peki, altın neden düştü? Son dakika altın neden düşüyor?



ABD'de Ocak ayında tüketici enflasyon aylık yüzde 0.3 yıllık bazda ise yüzde 3.1 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD'den gelen veriler sonrasında dolar güç kazanırken altın düştü.



ALTIN NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?



Rekor kıran gram altın fiyatı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ise düşüşe geçti. Tüm hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonu düşüş trendini koruyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?



ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!



Bir önceki kapanışı 2 bin 242 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise 3 bin 667 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 639 TL'den alıcı buluyor.





GRAM ALTIN FİYATI



Alış: 2.225,29



Satış: 2.225,80



ONS ALTIN FİYATI



Alış: 2.207,40



Satış: 2.207,79



ÇEYREK ALTIN FİYATI



Alış: 3.560,46



Satış: 3.639,19



CUMHURİYET ALTINI FİYATI



Alış: 14.241,85



Satış: 14.512,24



YARIM ALTIN FİYATI



Alış: 7.098,67



Satış: 7.278,38



ZİYNET ALTIN FİYATI



Alış: 14.241,85



Satış: 14.512,24



ATA ALTINI FİYATI



Alış: 16.268,16



Satış: 16.683,84



14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI



Alış: 1.318,18



Satış: 1.737,37



22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI



Alış: 2.237,55



Satış: 2.364,23

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