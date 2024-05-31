Jose Mourinho'nun maaşı 2024: Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe taraftarlarının beklediği haber geldi... Mourinho Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Sarı lacivertliler şimdi Mourinho'nun ne kadar maaş alacağını merak ediyor... Peki Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Mourinho'nun maaşı ne?

Ünlü Portekizli teknik adamın maaşı da ortaya çıktı... İspanyol gazetesi AS, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya iki yıllığına 40 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Mourinho'nun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Ve Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı! Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu getirdi?