Haber Tarihi: 31 Mayıs 2024 16:47 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 16:47

Jose Mourinho'nun maaşı 2024: Fenerbahçe'ye maliyeti

Fenerbahçe Mourinho ile anlaştı... Sarı lacivertliler Portekizli teknik adam ile 2 yıllık anlaşmaya verdi...Peki Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? İşte dudak uçuklatan fiyat

Jose Mourinho'nun maaşı 2024: Fenerbahçe'ye maliyeti
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Fenerbahçe taraftarlarının beklediği haber geldi... Mourinho Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşmaya imza attı. Sarı lacivertliler şimdi Mourinho'nun ne kadar maaş alacağını merak ediyor... Peki Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar kazanacak? Mourinho'nun maaşı ne?

MOURİNHO FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Ünlü Portekizli teknik adamın maaşı da ortaya çıktı... İspanyol gazetesi AS, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya iki yıllığına 40 milyon euro maaş önerdiğini yazdı. Mourinho'nun kısa süre içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

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