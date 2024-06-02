Beşiktaş Emlakjet'in evinde rakibi Fenerbahçe Beko

Beşiktaş Emlakjet, yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet'in evinde rakibi Fenerbahçe Beko
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02 Haziran 2024 13:30
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, 3 Haziran Pazartesi (yarın) Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, deplasmandan da galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek.

Beşiktaş Emlakjet ise karşılaşmayı kazanması halinde durumu 2-1'e getirecek ve seriyi dördüncü maça taşıyacak.

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