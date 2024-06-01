Borussia Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Borussia Dortmund - Real Madrid finali şifreli mi, şifresiz mi, nerede yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Borussia Dortmund ve Real Madrid oldu. Finali mutlu sonla tamamlamak İspanyol ekibinde gözler Vinicius Junior, Toni Kroos, Bellingham, Modric gibi yıldızlarda olacak. İtalyan çalıştırıcı Ancelotti'nin Arda Güler açıklamalarının ardından futbolseverler karşılaşmanın başlangıç saatine odaklandı. Kupayı en fazla müzesine götüren takım olan eflatun-beyazlılar, Dortmund karşısında hata yapmak istemiyor. Dortmund - Real Madrid mücadelesini Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Borussia Dortmund'da ise gözler takımdan ayrılacak olan Marco Reus'a çevrildi. Takımın kaptanı veda kararı alırken sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamlamak istiyor. Peki Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte, Dortmund - Real Madrid maçına ilişkin son bilgiler…



DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı geri sayım başladı. Alman ekibi Dortmund ve İspanyol devi Real Madrid, Devler Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.Dortmund - Real Madrid mücadelesine İngiltere'nin Londra kentinde bulunan Wembley Stadı ev sahipliği yapacak. Şampiyonlar Ligi finaline kadar namağlup gelen eflatun beyazlılar, sezonu üç kupayla kapatmayı hedefliyor. Dortmund ise tarihinde ikinci kez kupayı kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor. Dortmund - Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanına tanıklık etmek isteyen milyonlarca futbolsever karşılaşmanın hangi kanaldan ekranlara geleceğini merak ediyor.Dortmund - Real Madrid finali İngiltere, İspanya, Almanya, İsveç, Fransa, İtalya, Hollanda, Kanada, Hırvatistan, Kosova, Rusya, Bulgaristan, Slovenya, Azerbaycan, Sırbistan, Türkiye, Danimarka ve diğer birçok ülkeden canlı yayınlanacak.Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunurken mücadele aynı zaman TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.



ARDA GÜLER DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?



A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.Ancelotti, kendisine yöneltilen soru üzerine "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda." dedi.Arda Güler, Real Madrid'in maç kadrosunda yer aldı. Genç yıldızın ikinci yarı karşılaşmada süre alması bekleniyor.Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.



MUHTEMEL 11'LER



Borussia Dortmund: Kobel, Julian Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior



KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU



Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.



REAL MADRİD'DE HEDEF 15. KUPA



"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.



EFLATUN-BEYAZLILAR RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU



Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya gelecek.Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.

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