Trabzonspor vazgeçmiyor: Fortounis

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Olympiakos forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Konstantinos Fortounis'yi yeniden listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor vazgeçmiyor: Fortounis
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02 Haziran 2024 12:22
Trabzonspor, transferde yine aynı ismin peşinde; Konstantinos Fortounis...

31 yaşında ve 1.83 boyundaki 10 numara, Olympiakos'un UEFA Konferans Ligi'ni kazanmasında başrol oynayan isimlerden birisi olarak dikkat çekti. Bu periyotta 9 maça çıktı, 2 gol ve 3 asist üretti.

Oyun zekası, takım içi liderliği ve skora katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deneyimli yıldız bu özellikleriyle Marek Hamsik'i hatırlatıyor.

Fortounis uzunca bir süredir Trabzonspor'un yakın takibinde. Yunan orta saha için teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayı alındı.

Fortounis, geçtiğimiz dönemlerde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti.

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